Auftritt von Zoe Wees und Kelvin Jones in Eichsfelder Nachbarstadt abgesagt

Bad Sooden-Allendorf. Zoe Wees und Kelvin Jones sollten mit ihrem Auftritt das Soungarten Open Air in Bad Sooden-Allendorf eröffnen. Doch für die Fans gibt es schlechte Nachrichten.

Zum vierten Mal startet dieses Jahr das „Soundgarten Open Air“ (SGOA) in Bad Sooden-Allendorf. Für Freitag, 14. Juli, war der Auftakt mit Zoe Wees und Kelvin Jones geplant. Aufgrund logistischer Probleme wurde deren Auftritt kurzfristig abgesagt.

„Wir bedauern, dass die Show ersatzlos ausfällt. Alle, die ihr Ticket online gekauft haben, werden per Mail über Details zur Rückerstattung informiert. Kunden, die ihre Tickets in den Tourist-Informationen in Bad Sooden-Allendorf, Eschwege, Bad Hersfeld oder Heilbad Heiligenstadt erworben haben, erhalten den Ticketgrundpreis dort zurück, wo sie es gekauft haben”, erklärt Martina Adler vom Veranstalter des Open Airs.