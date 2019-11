Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausstellung auf Bodenstein schildert Rückblicke auf DDR

Eine Ausstellung mit dem Titel „..und dann sind wir an die Ostsee gefahren“ war am Mittwochin der Burg Bodenstein zusehen. Auf zehn Aufstellern werden sechs Familien aus den fünf ostdeutschen Bundesländern vorgestellt. Das Zentrum für Sozialforschung Halle hatte in Zusammenarbeit mit dem Landesbüro Thüringen der Friedrich Ebert Stiftung die Ausstellung konzipiert. Wie deren Leiterin Irina Mohr sagte, wurde 2015 und 2016 mit 16 ostdeutschen Familien jeweils ein Interview mit Kindern, Eltern und Großeltern geführt. Ziel der wissenschaftlichen Arbeit war es, fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung die Meinungen und die Wahrnehmungen ehemaliger DDR-Bürger über ihr damaliges Land zu erfahren. Auf den ersten Ausstellungsclustern werden drei sogenannte Erinnerungslandschaften vorgestellt. So umfasst das „Diktaturgedächtnis“ Einschätzungen ehemaliger DDR-Bürger über Einschränkungen von Meinungsfreiheit, Stasi und Repressalien. Es ging um Fragen wie: „Wie haben wir uns in unseren Familien mit der Situation arrangiert und was haben wir gegen die Diktatur getan?“

Die Ausstellung, fragt, wie in ostdeutschen Familien wirklich über die DDR und die Zeit danch gesprochen wird. Es wird deutlich, wie differenziert ehemalige Ostdeutsche Staat und Wiedervereinigung wahrnehmen. Mohr stellte fest, dass die familiären Erinnerungsbilder nicht deckungsgleich mit dem in den Geschichtsbüchern vermittelten Bild in der DDR zu sein scheinen. Ein Themenfeld befasst sich mit der Arbeitswelt. „Jeder hatte Arbeit und jeder musste arbeiten, aber gleichzeitig heißt das auch, dass es keine andere Möglichkeit gab“, so Mohr. Beim Thema „Familie“ wird festgestellt, dass das Ost-Frauenrecht gegenüber dem westdeutschen fortschrittlicher war. Die meisten in der DDR groß gewordenen Menschen standen den sozialen Errungenschaften positiv gegenüber. So ist Anka (49) aus Brandenburg stolz darauf, „dass ich diese Gesellschaftsordnung nutzen konnte“. „Jungpionier, Thälmannpionier und FDJ - das war halt so, wir waren eben dort drin“, meint die Lehrerin. Dorothea (66): „Ich möchte die DDR nicht wieder zurück, aber die heutige Gesellschaftsordnung ist in keiner Weise besser.“ Viele Interviewte meinen, im Osten habe es viel mehr Gemeinschaft gegeben als im gesamtdeutschen Staat. Auf einer Ausstellungstafel steht: „Leute, Sonnabend ist Subotnik“. „Man hat Schnee geschoben, im Frühjahr haben wir beim Subotnik aufgeräumt, die Straße gekehrt und Grünanlagen gepflegt“, erzählt ein Thüringer. Auch wenn viele die DDR als Unrechtsstaat einstufen, kommen sie, wie Sonja aus Thüringen, zu dem Schluss, dass „alles nicht so hektisch war und wir in der DDR ruhiger gelebt haben als heute. „Die Menschen wollten sich auch die Deutungshoheit über die 90er-Jahre zurückholen“, meinte Mohr. In der Diskussion sagte Klaus Schulze aus Leinefelde: „Die Ausstellung ist realistisch. Ich kann das, was hier zu lesen ist, nur bestätigen.“ Zum Thema „Enge Grenzen der Freiheit“ kommen Großeltern zu Wort: „...und dann sind wir an die Ostsee gefahren. Dort hatte der Betrieb ein Ferienhaus. Da konnten wir alle zusammen Urlaub machen. Für uns jedenfalls war das prima“. Die Wanderausstellung war nur am Mittwoch zu sehen.