Ausstellung der Brieftauben: In sieben Stunden von Paris ins Eichsfeld

Heiligenstadt. Regionalverband Südniedersachsen kürt in Heiligenstadt die schönsten Brieftauben. Bei den Züchtern gelten sie als Leistungssportler.

Tauben genießen in der Allgemeinheit kein besonders hohes Ansehen und gelten in Städten oft als lästige Plage. Dabei wird häufig außer Acht gelassen, dass sie dem Menschen einst als Botentiere wertvolle Dienste leisteten. Bei den Taubenzüchtern der Region hat man das nicht vergessen. Am Wochenende hielt der Regionalverband Südniedersachsen, zu dem auch Worbis, Duderstadt und Heiligenstadt zählen, seine jährliche Eichsfeldausstellung der Brieftauben ab. Dabei standen jedoch nicht die Leistungen der Tiere, sondern deren Aussehen im Mittelpunkt. Bewertet wurden bei den 220 ausgestellten Tauben dabei Eigenschaften wie Körperbau, Muskulatur oder die Qualität des Gefieders.

Gesamtsieger der Schau wurde in diesem Jahr die Schlaggemeinschaft Burchardt aus Teistungen, gefolgt von Udo Rhode aus Uder, der auch das schönste Standardmännchen sein Eigen nennen darf, und Michael Rümenapp aus Göttingen. Als das schönste Standardweibchen wurde ein Tier von Edgar Goedecke ausgezeichnet.

Goedecke, Vorsitzender der Reisevereinigung (RV) Heiligenstadt, zeigte sich mit der Ausstellung zufrieden: „Wir machen diese Schau jetzt schon zum 29. Mal. Sie ist nur zweimal ausgefallen wegen Corona.“ Für die Züchter sind ihre gefiederten Lieblinge nicht nur Haustiere. „Eine Brieftaube wird gepflegt und behandelt wie ein Hochleistungssportler“, sagt Goedecke. Dieser Vergleich ist durchaus zutreffend. Beim längsten Wettflug starteten die Vögel immerhin in Paris. Bei günstigen Windverhältnissen würden sie die 600 Kilometer lange Strecke in etwa sieben Stunden zurücklegen, erzählt der Vorsitzende nicht ohne einen gewissen Stolz.

Doch wie viele andere Vereine haben auch die Taubenzüchter mit den Auswirkungen der Coronapandemie und Nachwuchssorgen zu kämpfen. Von den etwa 80.000 Züchtern, die es nach der Wende noch bundesweit gab, sind inzwischen nur noch 26.000 geblieben, gibt Hermann Schwedhelm, Vorsitzender des Regionalverbands Südniedersachsen, zu Protokoll. Diesem gehören von ehemals 400 noch 250 Züchter an. „Früher gab es zum Beispiel in Reinholterode zwei Vereine. Da gibt es heute noch einen Züchter“, zeigt sich Goedecke ernüchtert. Das Interesse habe abgenommen. Zudem sei es auch kein billiges Hobby. Allerdings könne man damit auch Geld verdienen. „So manch einer ist damit reich geworden. In Belgien beispielsweise ist der erste Preis bei einem Wettflug schon mal ein BMW.“