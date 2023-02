Ausstellung im Eichsfeld zu Storms „Schimmelreiter“

Heiligenstadt. Das Literaturmuseum in Heiligenstadt zeigt Bilder zu Storms bekanntestem Werk. Sie sind ein Auszug einer großen Sammlung.

Das Literaturmuseum „Theodor Storm“ in Heiligenstadt zeigt in einer neuen Sonderausstellung Gemälde und Skizzen des Hamburger Malers Michael Zimmermann. Die Ausstellung trägt den Titel „Der Schimmelreiter und ich“ und wird am Sonntag, 12. März, um 15 Uhr eröffnet. Die Ausstellung wird bis zum 10. September zu sehen sein.

Die Schau stellt 46 Werke von Michael Zimmermann aus, die sich schwerpunktmäßig mit Theodor Storms „Schimmelreiter“ beschäftigen. Die gezeigten Werke wurden ausgewählt aus etwa 1000 Arbeiten, die der Maler kürzlich dem Museum in Gänze als Schenkung zukommen ließ. 16 großformatige Ölgemälde des abstrakten Expressionismus widmen sich Storms Hauptwerk aus dem Jahr 1888.

Einblicke in einen Kunstgewordenen Diskurs

Weitere 30 Skizzen und Vorarbeiten auf Papier ergänzen und erläutern die Intentionen des Malers, seine Arbeitsweise sowie kunsthistorische Hintergründe. Zusätzlich zu den Ausstellungstexten bietet das Museum eine kostenlose Audioguide-Tour an, in der Zitate aus der Novelle, die Stimme des Künstlers und Erläuterungen zu den Werken zu hören sind.

Museumsdirektor Gideon Haut freut sich, die neue Sonderausstellung eröffnen zu können: „Michael Zimmermann hat sich jahrzehntelang mit Storms Schimmelreiter auseinandergesetzt und auch identifiziert. Dass sein Opus Magnum nun dem Museum als Schenkung zugegangen ist, sehe ich als große Bereicherung und weitere Festigung unseres Alleinstellungsmerkmals an. Die vielfältige künstlerische Rezeption zu Storm einem breiten Publikum zu präsentieren und damit die Bedeutung für unsere Gegenwart aufzuzeigen, ist unsere Aufgabe.“