Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Austausch bei Tasse Kaffee

Ein neues Angebot der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte ko-ra-le startet am 14. Januar. „Frauen im Austausch“ heißt es. Es wird eingeladen, gemütlich zusammenzusitzen, Kaffee zutrinken und einfach zu erzählen. „Es liegt uns am Herzen, dass sich jede Frau in einer lockeren und angenehmen Atmosphäre bei uns wohl und vertraut fühlt“, so ko-ra-le-Chefin Karola Klingebiel. So könne man sich kennenlernen und kurze Zeit dem Alltag entfliehen. Der Treff soll zukünftig einmal im Monat an einem Mittwoch von 15 bis 17 Uhr stattfinden. Mehr Infos unter Telefon 03606/603673.