Auto auf Parkplatz in Duderstadt erheblich beschädigt

Duderstadt. Mutmaßlich beim Rangieren hat ein unbekannter Autofahrer am Montagnachmittag zwischen 16.30 und 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes an den "Wolfsgärten" einen schwarzen Ford Focus erheblich am Heck beschädigt und ist dann geflüchtet, berichtet die Polizeiinspektion Göttingen. Wie hoch der bei der Kollision verursachte Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Die Polizei stellte an der Heckklappe des beschädigten Wagens braunen und roten Fremdlack sicher. Bei dem gesuchten Unfallfahrzeug könnte es sich um einen Transporter oder SUV handeln.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Duderstadt unter Telefon: 05527/98010 oder die Polizeistation Gieboldehausen, unter Telefon: 05528/205840.