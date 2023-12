Auto in Eichsfelder Stadt geklaut

Heiligenstadt In Heiligenstadt wechselte ein Pkw illegal den Besitzer. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Zeit zwischen Dienstag, 21.30 Uhr, und Mittwoch, 8.20 Uhr, durch bislang unbekannte Täter in Heiligenstadt ein weißer Audi A4 entwendet. Der Pkw war zur Tatzeit auf dem Parkplatz in einem Wohngebiet in der Athanasius-Kircher-Straße abgestellt, heißt es.

Der gestohlene Audi hat nach Angabe der Beamten einen Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden (Aktenzeichen: 0336209).