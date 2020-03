Bei einem Unfall im Eichfeld wurde ein Mann am Montag schwer verletzt. (Symbolbild)

Rüstungen. Im Eichsfeld durchbrach ein Mann am Montag mit seinem Auto ein Brückengeländer und landete mit dem Fahrzeug in einem Fluss.

Auto landet im Bach - Fahrer schwer verletzt

In einem Bach endete am Montagmorgen im Eichsfeld die Fahrt eines 22-Jährigen. Am Eingang der Ortslage Rüstungen verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Audi.

Das Auto kam von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Brückengeländer und kam im Bach zum Stehen. Der Fahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

