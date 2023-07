Auto überschlägt sich auf einer Eichsfelder Landstraße mehrfach

Beuren. Ein Autofahrerin verletzte sich bei einem Unfall zwischen Beinrode und Beuren. Ein Alkoholtest verlief positiv.

Bei einem Unfall auf der Landstraße 1031 zwischen Beinrode und Beuren ist am Montagabend eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die 23-Jährige gegen 19.50 Uhr in einer Kurve die über ihr Auto verloren. Es geriet ins Schleudern und überschlug sich mehrfach auf einem Feld, ehe es zum Stillstand kam. Da bei der Frau ein Alkoholtest positiv ausfiel, wurde ihr im Krankenhaus Blut abgenommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.