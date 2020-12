Auto überschlägt sich bei Küllstedt

Küllstedt. Auf einem Feld endete die Fahrt einer 21-Jährigen am Sonntagabend bei Küllstedt. Sie war mit ihrem Fiat gegen 20.40 Uhr auf der Landstraße aus Richtung Struth in Richtung Küllstedt unterwegs, als sie in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Das Auto prallte gegen ein Verkehrszeichen, durchfuhr den Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Die 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Am Fiat entstand ein Totalschaden.