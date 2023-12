Autoaufbruch in Heiligenstadt: Handy und Tablet weg

Heiligenstadt Die Eichsfelder Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl aus einem geparkten Auto in Heiligenstadt. Der Wert des Diebesgutes ist nicht unerheblich.

In der Nacht zu Mittwoch haben sich laut Polizei bislang unbekannte Täter Zugang zum Innenraum eines Fahrzeuges verschafft. Das war in der Windischen Gasse in Heiligenstadt abgestellt. „Der oder die Täter erbeuteten daraus ein Mobiltelefon und ein Tablet im Wert von etwa 1500 Euro“, schildern die Eichsfelder Beamten. Die Tat wurde am Mittwochmorgen festgestellt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnumer 03606/6510 zu melden. Das Aktenzeichen lautet: 0324649.