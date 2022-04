Autobahnabfahrt auf der A 38 kurzzeitig gesperrt

Am Sonntag wird wegen der „Tour d’Energie“ eine Ausfahrt gesperrt.

Arenshausen/Friedland. Das Radrennen „Tour d’Energie“ macht am Sonntag die Verkehrsbeeinträchtigung notwendig.

Die Autobahn GmbH Nordwest teilt mit, dass es am Sonntag, 24. April, zu einer Verkehrsbeeinträchtigung auf der A 38 kommt. In Fahrtrichtung Leipzig ist die Ausfahrt an der Anschlussstelle Dramfeld gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich von 9 bis 17 Uhr andauern. Grund für die Sperrung ist das Radrennen „Tour d’Energie“.

„Die Fahrtrichtung Kassel ist von dieser Sperrung nicht betroffen“, heißt es in einer Mitteilung.