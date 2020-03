Autofahrer als die fleißigsten Jäger im Eichsfeld

Im Monat März gibt es erneut einige Tipps von der Eichsfelder Polizei. Dieses Mal zum Thema Wildunfälle. Polizeioberkommissar Sebastian Schneider, Verkehrschef der Polizeiinspektion, bezeichnet in diesem Zusammenhang die Autofahrer als „die fleißigsten Jäger im Landkreis“. Denn sie seien es, die im Landkreis 2019 insgesamt 338 Stück Rehwild „erlegt“ hätten.

Fast 15 Prozent der Verkehrsunfälle seien nicht auf einen Kontakt mit einem anderen Fahrzeug, einem Verkehrsschild oder einem Fußgänger zurückzuführen, so Schneider. Dabei ließen sich Wildunfälle vermeiden – und gerade deshalb wolle er einige Hinweise geben.

Grundsätzlich sei jeder Fahrzeugführer aufgerufen, entsprechend der Jahreszeit und der Witterung zu fahren. Das heißt auch, bei Dämmerung sowie in der Nähe von Wäldern, Buschstreifen und Feldern damit zu rechnen, dass Wild über die Straße will. „Also sollte man den Straßenrand immer im Auge behalten.“ Zum technischen Aspekt sagt der Oberkommissar: „Die Beleuchtung ist immer so eingestellt, dass der rechte Scheinwerfer weiter nach vorn reicht als der linke.“ 363 der Wildunfälle im vergangenen Jahr geschahen im Dunkeln, größtenteils zwischen 20 und 0 Uhr. Weitere 63 in der Dämmerung und da hauptsächlich zwischen 5 und 7 Uhr. Daher rät der Polizist: Immer die Uhrzeit im Auge behalten, angepasst fahren und bremsbereit sein. Man sollte im Sichtbereich zum voranfahrenden Fahrzeug halten können, also auch ausreichend Abstand einhalten.

Aber dann steht das Reh plötzlich auf der Straße. Es gelte vor allem, ruhig zu bleiben, so Schneider. „Das Fernlicht ausschalten, vorsichtig abbremsen, damit das Fahrzeug in der Spur bleibt, nicht ausweichen und möglichst kontrolliert zum Stehen kommen“, rät der Polizist. Denn: „Der Baum ist härter als das Reh.“ Falls möglich solle man auch hupen, damit sich das Tier von der Straße bewegt. Dabei ist das Lenkrad aber gut festzuhalten, damit das Auto bei einem etwaigen Zusammenstoß beherrschbar bleibt. Auch zu beachten sei, falls das Tier weiter rennt, dass oft weitere folgen. „Also erst einmal orientieren und dann weiter fahren.“

Wenn es aber doch geknallt hat, hat der Autofahrer eine Pflicht. Er darf sich nicht vom Unfallort entfernen, auch wenn es nur ein Fuchs war. „Auch der Zusammenstoß mit einem Tier ist ein Verkehrsunfall. Ebenso wie das Entlangstreifen an der Leitplanke oder ein getroffener Leitpfosten“, stellt Schneider klar. „Wer eine Unfallstelle verlässt, ohne sich um alle Unfallbeteiligten zu kümmern und seine Daten zu hinterlassen, begeht Unfallflucht.“ Das Fahrzeug sowie das tote Tier seien Hindernisse im Straßenverkehr und gefährdeten andere. „Deshalb bitte Warnblinker an, von der Verkehrssituation überzeugen und Fahrzeug sicher abstellen. Dann Telefon nehmen und erst mal melden. Hierfür durchaus die 110 benutzen.“

Dann sollte man den Hinweisen des Polizisten am Telefon folgen. Kleinere Tiere können zur Seite geräumt werden, denn ein paar Arbeitshandschuhe sollten in jedem Kofferraum liegen, so der Polizist. Die Unfallstelle sollte dabei in jedem Fall abgesichert werden – Warndreieck, Warnblinker, Warnweste – damit am Ende nicht noch mehr Schaden entsteht oder es gar zu mehr Verletzten kommt.

Am häufigsten zu Wildwechseln im Landkreis kommt es da, wo auch die Schilder stehen. „Natürlich versuchen wir gemeinsam mit der Straßenverkehrsbehörde, auf die Unfallzahlen zu reagieren, und dort, wo vermehrt Wildunfälle festzustellen sind, auch die Beschilderung zu stellen.“ Besonders die Bundesstraße 247 zwischen Worbis und Wintzingerode, der B-80-Zubringer zur Autobahn 38, die Strecke zwischen Heiligenstadt und Flinsberg (L 1006) sowie die Strecke Beuren – Wingerode (L 3080) sind davon betroffen. Auch zwischen Dingelstädt – Kreuzebra (L 1005) und zwischen Kirchohmfeld und Holungen (L 1012) gibt es viele Wildunfälle. „Die Straße ist irgendwie auch für die Tiere Lebensraum. Und den müssen wir uns mit ihnen teilen, das ist so“, sagt Sebastian Schneider abschließend.

Wildunfallstatistik für voriges Jahr

Insgesamt 512 Tiere sind im Kreis Eichsfeld im Jahr 2019 bei Wildunfällen geschädigt worden.

338 Rehe, Rot- und Damwild

64 Wildschweine

35 Füchse

32 Dachse

24 Hasen und Kaninchen

7 Vögel

12 Sonstige, zum Beispiel Waschbär

Im Jahr 2018 sind 461 Wildunfälle bei der Polizei angezeigt worden.

Die Dunkelziffer ist höher, da nicht jeder Unfall angezeigt wird.





Quelle: Polizei