Autofahrer im Eichsfeld verliert die Kontrolle

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch auf einer Eichsfelder Landstraße.

Geisleden Ein 33-Jähriger ist im Eichsfeld mit dem Auto unterwegs. Die Fahrt endet jedoch abrupt.

Glück im Unglück für einen Autofahrer im Eichsfeld: Nach Informationen der Polizei befuhr der 33-Jährige am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr die Landstraße 1005 aus Richtung Kreuzebra in Richtung Geisleden. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab.

Hierbei wurde ein Leitpfosten beschädigt. Das Auto musste abgeschleppt werden, der Autofahrer blieb unverletzt. Die Landstraße war bis etwa 16.45 Uhr halbseitig gesperrt, so die Polizei.