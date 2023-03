Autofahrer kollidiert mit 10-jährigem Fahrradfahrer

Küllstedt. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag auf der Landstraße zwischen Küllstedt und Büttstedt: Ein Autofahrer kollidierte mit einem Fahrradfahrer.

Ein 10-jähriger Fahrradfahrer war am Dienstag mit einem Freund auf der Landstraße zwischen Küllstedt und Büttstedt unterwegs, als es zum Unfall kam.

Laut Angaben der Polizei scherte der 10-Jährige in dem Moment aus, als ein 32-jähriger Autofahrer gerade an den Kindern vorbeifahren wollte. Er erfasste dabei das Vorderrad des Jungen, der sich an der Schulter verletzte. Der Junge musste ins Krankenhaus.

