Autofahrer überschlägt sich mit Daewoo im Eichsfeld: Verkehrsbehinderungen

Bodenrode. Der Mann durchfuhr bei Bodenrode zudem einen Straßengraben und prallte gegen ein Betonfundament. Dabei hatte er noch großes Glück.

Ein 43-jähriger Autofahrer fuhr laut Polizei am Dienstag gegen 18.40 Uhr von Bodenrode in Richtung Wingerode. In einer Kurve verlor der Mann die Kontrolle über seinen Daewoo. Er durchfuhr einen Straßengraben, wo er gegen ein Betonfundament prallte.

Der Pkw überschlug sich, beschädigte ein Verkehrszeichen, bevor es auf der Straße zum Stehen kam. Der Fahrer hatte Glück und verletzte sich nur leicht. An der Unfallstelle kam es bis kurz nach 20 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

