Autofahrer übersieht in Leinefelde einen Fahrradfahrer

Leinefelde. An einer Tankstellenausfahrt in Leinefelde kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Der Autofahrer hatte den Radfahrer übersehen.

Ein Pkw-Fahrer ist am frühen Montagmorgen in Leinefelde mit einem Fahrradfahrer kollidiert. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei-Inspektion hervor. Demnach hat der Autofahrer den kreuzenden Radfahrer an einer Tankstellenausfahrt übersehen. Der Radfahrer kam zu Fall und sei auf die Motorhaube des Pkw gestürzt. Dabei sei der Fahrradfahrer nur leicht verletzt worden. An beiden Fahrzeugen seien unfallbedingte Schäden entstanden.