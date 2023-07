Autofahrerin übersieht in Leinefelde einen Motorradfahrer

Zu einem Unfall in einem Leinefelder Kreisel wurde die Eichsfelder Polizei am Mittwochabend gerufen. (Symbolfoto)

Leinefelde. Eine 45-Jährige hat in Leinefelde offensichtlich einen Motorradfahrer übersehen. Letzterer stürzte und verletzte sich.

Bei einem Unfall in Leinefelde ist am Mittwoch ein Motorradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war gegen 18.30 Uhr eine 45-jährige Autofahrerin mit ihrem Skoda in den Kreisverkehr zur Breitenhölzer Straße eingefahren und hatte dabei offensichtlich einen 67-jährigen Motorradfahrer übersehen, der sich bereits im Kreisel befand und Vorfahrt hatte.

Der Mann bremste seine Maschine ab, um eine Kollision zu verhindern. Dabei stürzte er und verletzte sich.

