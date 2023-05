Autofrühling zieht reichlich Publikum in die Heiligenstädter Innenstadt

Heiligenstadt. Ein Hagelschauer verdirbt die Laune der Eichsfelder Gäste nur geringfügig. Zahlreiche Aktionen runden den Tag ab, am Marktplatz der Eichsfelder Kreisstadt gibt sogar einen Hauch von Luxus.

Der kräftige Hagelschauer am Nachmittag hätte nicht sein müssen. Aber die Eichsfelder lassen sich von etwas Nässe von oben nicht gleich ins Bockshorn jagen. Wer konnte, suchte Schutz unter Dächern und in Toreingängen oder spannte den mitgebrachten Schirm auf. Kaum war der Spuk vorbei, ging es weiter auf der Heiligenstädter Wilhelmstraße.

Auch ein Hauch von Luxus machte sich am Marktplatz breit. Foto: Silvana Tismer / Funke Medien Thüringen

Der 22. Autofrühling in der Eichsfelder Kreisstadt hat wieder zahlreiche Gäste in die Fußgängerzone gezogen. Elf Autohäuser präsentierten bei dieser Veranstaltung die neuesten Modelle. Vor allem Elektrofahrzeuge wurden begutachtet. Die Händler hatten viele Fragen zu beantworten. Aber nicht nur die neuesten Trends spielten eine Rolle, Fans konnten auf dem Hof des Amtsgerichtes auch in Nostalgie schwelgen. Da standen mehrere Wartburgs und Oldtimer zur Schau.

Rasant ging es am Marktplatz zu. Der Motorsportclub Heiligenstadt im ADAC hatte wohlweislich ein Zelt über die Fahrsimulatoren gestellt, wo vor allem junge Leute sich wie Rennfahrer fühlen konnten.

Musik, Kinderkarussells und Kulinarik rundeten den Tag ab. Und den Einkaufstüten nach zu urteilen, nutzen viele auch den verkaufsoffenen Sonntag für einen Bummel.