Autokonzert, Norma-Streik und Kommunion unter freiem Himmel

Die Bands Vision, Hello Grand, Robius und Veit Walter hatten im August ein Autokonzert gestaltet. Die Einnahmen kamen den Projekten des veranstaltenden Vereins Balipockets aus Worbis zu Gute.

Juli

1. Juli: Der Busverkehr rollt wieder. Auch Busreisen sind unter Einschränkungen möglich.

1. Juli: In Kirchgandern nimmt der Dorfkrug Eis ins Programm und schließt so eine Eisdielenlücke im westlichen Eichsfeld.

1. Juli: Die Bauarbeiten auf dem Heiligenstädter Wilhelm liegen im Zeitplan. Langsam fressen sich die Bagger in Richtung Markt vor.

2. Juli: Das erste Brückenbauwerk der Ortsumgehung Kallmerode nimmt Gestalt an.

3. Juli: Torsten W. Müller, Leiter des Eichsfeldmuseums, fügt der Eichsfeldliteratur ein weiteres Werk hinzu und beleuchtet kurzweilig die 55 größten Schlaglichter der Geschichte der Region.

3. Juli: Die Eichsfelder Feuerwehren bilanzieren einen spürbaren Rückgang der Einsätze seit Beginn der Coronakrise. Die Menschen seien mehr daheim und aufmerksamer.

3. Juli: Die Jützenbacher Orgel wird nach der Sanierung neu geweiht. Möglich war das nur durch eine überwältigende Spendenbereitschaft.

4. Juli: An einem Duderstädter Fastfoodrestaurant geht im Drive-In-Schalter ein Pkw in Flammen auf. Am Gebäude entstehen rund 100.000 Euro Sachschaden.

4. Juli: In Leinefelde findet der ersten Hallenflohmarkt in der Obereichsfeldhalle unter Coronabedingungen statt.

5. Juli: Die Krise macht erfinderisch. Erstmals in der Geschichte der Kirchengemeinde St. Aegidien in Heiligenstadt findet eine Erstkommunionfeier unter freiem Himmel statt.

6. Juli: In Uder sorgt die neue Ampel an der Einmündung zur Schmiedegasse für Ärger. Die Anwohner wollen, dass sie nachts abgeschaltet wird und überreichen eine Petition an den Bürgermeister.

6. Juli: Steffen-Peter Horn ist das neue Gesicht im Vorstand der VR-Bank Mitte.

7. Juli: In Ershausen beginnt die Sanierung der Kreisstraße, eine Million Euro wird verbaut.

7. Juli: In der Nacht zu diesem Tag gibt es einen langwierigen Gefahrguteinsatz im Heiligenstädter Gewerbegebiet A 38. Eine unbekannte Flüssigkeit tropft aus einem Container.

7. Juli: Die Fraktion Linke/SPD setzt nach elfjähriger Diskussion im Heiligenstädter Stadtrat ein Bürgerbudget durch.

8. Juli: Polizeichef Dietmar Kaiser erklärt den Unterschied zwischen der STVO und dem Bußgeldkatalog. Letzterer war gekippt worden, was einige Verkehrsteilnehmer zu der Annahme verleitete, auch Verkehrsregeln würden nicht mehr gelten.

8. Juli: Das Heiligenstädter Unternehmen Faber Exposize wird jetzt auch offizieller Partner des Deutschen Skiverbandes.

8. Juli: Der Rotary Club Obereichsfeld-Heiligenstadt stellt seine neue Präsidentin Heidrun Swoboda vor.

8. Juli: Ein Hund rettet seiner Familie in Haynrode das Leben. Als in der Nacht ein Brand ausbricht, weckt er die Familie durch lautes Bellen. Das Haus ist zunächst unbewohnbar, eine Hilfsaktion startet, die Familie kommt vorerst im Pfarrhaus unter.

8. Juli: Ein erster Förderbescheid in Höhe von acht Millionen Euro für den Breitbandausbau im Landkreis wird überbracht.

8. Juli: Landrat Werner Henning nimmt im Kreistag die Uderaner Ampel-Petition nicht an, sondern lässt sie der Kommunalaufsicht und somit dem Landesverwaltungsamt aushändigen.

9. Juli: In Leinefelde werden die ersten neugebauten Garagen eingeweiht, die als Ersatz für den Garagenkomplex an der Ohne dienen sollen. Dieses Gelände wird für die Landesgartenschau 2024 gebraucht.

9. Juli: Naturpark und Forst beklagen vermehrt Kraftfahrer in den Eichsfelder Wäldern, die sich zunehmend „wie die Axt im Walde“ betragen würden.

10. Juli: In Kirchgandern wird Richtfest für den neuen Einkaufsmarkt gefeiert.

10. Juli: Am Boden des gläsernen Skywalks am Sonnenstein treten Risse auf. Aber es gibt Entwarnung, es handele sich um Sicherheitsglas in mehreren Schichten, das Bauwerk sei weiter sicher.

10. Juli: Der Landkreis geht mit dem Digitalpakt Schule in eine weitere Runde und beansprucht Fördermittel. Davon sollen rund 660 Tablets angeschafft werden.

11. Juli: Katharina Brodmann aus Leinefelde erhält den Abiturpreis Politische Bildung.

11. Juli: Der Kreisverband der Grünen wird 30 Jahre alt.

12. Juli: Statt der Pferdewallfahrt werden in Etzelsbach zwei Festmessen gefeiert. Die Pferdebesitzer erhalten Gebetszettel für daheim.

13. Juli: Die Coronakrise verzögert den Schulbuchverkauf im Eichsfeld. Das Virus bringt die die Lieferketten durcheinander.

13. Juli: In Leinefelde entsteht die im Landkreis erste Zweigstelle des Tüv Thüringen. Die Albertsmeyer-Gruppe investiert 200.000 Euro in das Projekt.

13. Juli: Der Komet Neowise steht über dem Eichsfeld und wird hundertfach fotografiert.

13. Juli: Das Gymnasium Dingelstädt wird erneut Leuchtturmschule

13. Juli: Ein neuer Verein gründet sich in der Kreisstadt: Förderverein artenreicher Stadtwald

14. Juli: Ulrike Günl aus Dingelstädt wird mit der DRK-Medaille für besondere Verdienste ausgezeichnet. Zu Jahresbeginn hatte sie durch ihr beherztes Handeln einer jungen Mutter das Leben gerettet.

14. Juli: Der neue Bernteröder Spielplatz wird eröffnet. Die Stadt Heiligenstadt hat 180.000 Euro investiert.

14 Juli: Die Rustenfelder Kirmesburschen wollen ins Guinnessbuch der Rekorde und bauen an der größten Holzmolle der Welt.

15. Juli: Mivepa Arenshausen blickt auf seine 100-jährige Unternehmensgeschichte.

15. Juli: Die Werkstätten der Lebenshilfe und andere Einrichtungen für Menschen mit Handicap kommen zu einer eingeschränkten Normalität zurück.

15. Juli: Das Unternehmen Magna übergibt eine neue Straße an die Stadt Heiligenstadt. Die Firma hat die notwendige Umverlegung mit 2 Millionen Euro selbst bezahlt, um auf dem Gelände die Logistik zu verbessern.

15. Juli: Auf der Ortsumgehung Haynrode geschieht ein tragischer Unfall. Ein Lkw kollidiert mit einem 59-jährigen Radfahrer, der noch am Unfallort seinen Verletzungen erliegt.

16. Juli: Die Gemeinde Berlingerode und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald starten mit einer „Waldschule“ ein neues Projekt.

16. Juli: Der WAZ Eichsfelder Kessel erhält 300.000 Euro Fördermittel für die energetische Optimierung der Kläranlagen Bernterode/Wipper und Leinefelde.

16. Juli: Die Audioguide-Geräte werden an das Stormmuseum Heiligenstadt übergeben.

16. Juli: Mit einer unangekündigten Großübung bereiten sich die Wehren aus Arenshausen und Kirchgandern auf die Sperrung des Heidkopftunnels ab Oktober vor und trainieren die Rettung bei einem schweren Unfall.

17. Juli: Mitten in Dieterode entstehen ein Biotop und ein naturnaher Lernort, gefördert mit Leader-Mitteln

18. Juli: Eine Seminarfachgruppe des Dingelstädter Gymnasiums bittet um Stoffspenden. 350 Masken für die Pflege wollen sie nähen.

19. Juli: Der Chor Future Voices geht mit einem Abba-Cover auf youtube online.

20. Juli: In Wahlhausen brennt eine Scheune nieder, 87 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

20. Juli: An der Teistunger Fußgängerbrücke vom Grenzlandmuseum zu Teistungenburg nagt der Rost. Die Gemeinde kann die Sanierung aber allein nicht leisten.

21. Juli: Der WAZ Eichsfelder Kessel kündigt an, im Jahr 2021 das Kanalsystem in Bockelnhagen erneuern zu wollen.

21. Juli: Beim Brückenneubau zwischen Hohengandern und Witzenhausen werden Spannbeton-Fertigteile auf die Widerlager gesetzt. Die Arbeiten liegen im Zeitplan.

22. Juli: Thalwenden erschließt ein neues Wohngebiet für 12 Eigenheimstandorte.

24. Juli: 50 Feuerwehrleute kämpfen in unwegsamem Gelände bei Silkerode gegen einen Waldbrand.

24. Juli: Einige Eichsfelder halten trotz Coronakrise ihr Gelübde ein und wandern in einer kleinen Gruppe nach Walldürn.

25. Juli: In Heiligenstadt wird ein Juweliergeschäft überfallen und ausgeraubt. Die Polizei kann den Täter schnell festnehmen.

27. Juli: Im Schulamt im Worbis wird 137 neuen Lehrern für ganz Nordthüringen der Amtseid abgenommen.

27. Juli: Die Generalsanierung des Schlosses auf dem Heiligenstädter Friedensplatz läuft. Die dreischiffige Wandelhalle soll zum neuen großen Empfangsbereich werden.

28. Juli: Im Eichsfeld fehlen nach der Kindergartenbedarfsplanung 200 Plätze.

28. Juli: In Kefferhausen ist die Erschließung eines neuen Wohngebietes abgeschlossen. Es kann gebaut werden.

28. Juli: In Röhrig wird der neue Spielplatz übergeben.

29. Juli: Einige Eichsfelder Bürgermeister fühlen sich ungerecht behandelt, was die Rückzahlung der Kindergartenbeiträge durch das Land wegen der coronabedingten Schließungen anbetrifft. Es gebe massive Unterschiede in der Brechnungsgrundlage.

29. Juli: Die Bodemühle in Bischofferode bekommt die Plakette „Schwalbenfreundliches Haus.“ 37 Nester kleben am Haus.

30. Juli: Am Ershäuser Fenster über Martinfeld wird eine neue Rasthütte übergeben.

30. Juli: Die Arbeitslosigkeit im Kreis ist wegen der Coronakrise um 22 Prozent gestiegen.

31. Juli: In Worbis investiert die Städtische Wohnungsgesellschaft 3 Millionen Euro in die Wohnblöcke Tom-Mutters-Straße 1-3.

August

2. August: Ein Blitzschlag setzt ein Wohnhaus in Buhla in Brand. Es brennt völlig aus. Feuerwehren aus acht Orten sind im Einsatz.

2. August: Das große mittelalterliche Burgfest auf Burg Hanstein muss ausfallen. Aber die Ritterschaft schlägt trotzdem ihr Lager auf, um Besuchern der Burg Fragen zu beantworten und um neue Pläne zu schmieden.

3. August: Die Rettungsleitstellen Eichsfeld und Unstrut Hainich wollen enger kooperieren. Gegen einen Nordthüringer Großverband aber wehren sich beide.

3. August: Die marode Brücke zwischen Kalteneber und Dieterode ist abgerissen. 1, 8 Millionen fließen in den Neubau und die Straße, die auch in ihrer Führung entschärft werden soll.

4. August: Der Kindergarten Bummi in Dingelstädt will im September mit einer zehnstündigen Betreuung pro Tag wieder starten. Auch ist eine Turnhalle im Bau.

4. August: Nicht nur im Hausener Weg in Worbis gibt es ein Problem mit Geschwindigkeitsverstößen, sondern auch in Beuren, Birkungen und Breitenbach.

5. August: Mit Ersatzneubauten, Ausweichquartieren und Sanierungen wollen Eichsfelder Kommunen zusätzliche Kindergartenplätze schaffen.

6. August: In der Landgemeinde Am Ohmberg entstehen Wohngebiete, werden Wohnblöcke verkauft und Lückenbebauungen angeschoben.

6. August: Bei Oberstein ergießen sich 300.000 Liter Gülle aus einem geplatzten Becken auf die Straße. Die Gülle gelangt in die Leine und löst ein Fischsterben aus.

6. August: Die Pandemie flammt wieder auf. Das Eichsfeld Klinikum verschärft die Schutzmaßnahmen.

7. August: Worbis sagt das für September geplante Stadtfest ab.

9. August: Feuerwehren kämpfen bei Rengelrode, Steinbach und Wehnde gegen Flächenbrände. Bei Wehnde geht ein Mähdrescher in Flammen auf.

10. August: Der neue Kindergarten in Ecklingerode nimmt Gestalt an, er soll und muss zum 1. Januar 2021 bezugsfertig sein, da dann die Betriebserlaubnis für den alten erlischt.

10. August die Eichsfelder Karina-Band ist für den Thüringen-Grammy nominiert.

10. August: Der Bärenpark Worbis kämpft darum, eine Bärin aus dem Tierpark Gotha zu übernehmen, doch es gibt Gegenwehr aus Gotha.

10. August: Der Ugandakreis Heiligenstadt kann den großen Flohmarkt nicht ausrichten, bittet stattdessen um Spenden. 10.000 Euro kommen für die afrikanische Partnergemeinde Lwamaggwa zusammen, bis Jahresende wächst die Summe auf 25.000 Euro an.

11. August: Der Breitenworbiser Raphael Albrecht entwickelt mit Gleichgesinnten Gravelbike-Touren – für jedes Bundesland eine. Daraus kann eine eigene nationale Rennserie werden, so der Plan.

11. August: Der Rotary-Club Duderstadt/Eichsfeld übergibt an das Gut Herbigshagen Abstandswarner. So können die Angebote aufrechterhalten werden.

11. August: Schüler der Montessori-Schule Beuren pflanzen mit dem Forstamt nahe der Burg Scharfenstein 800 Bäume.

12. August: Das Urteil im „Pferderipperprozess“ ist gefallen. Der Täter, der vor fünf Jahren in Heiligenstadt ein Pony tötete, bekommt zwei Jahre auf Bewährung. Die geschädigte Familie ist bitter enttäuscht.

13. August: Die Arbeiten an der Niederorscheler Hauptstraße werden noch zwei Jahre dauern, dafür ist der Rondelblick in Vollenborn fertig.

13. August: Das Forstamt Leinefelde legt in zwei Revieren Blumenstreifen an und ist damit Vorreiter in Thüringen.

14. August: Innenminister Georg Maier (SPD) ist zu Gesprächen in Leinefelde, Anlass ist die Clan-Kriminalität in Worbis.

14. August: Nach dem Brand in Buhla organisiert die Gemeinde eine Spendenaktion.

14. August: Nach einem verheerenden Explosionsunglück in Beirut schickt Otto Bock Duderstadt 100 Rollstühle als Soforthilfe in die libanesische Hauptstadt.

16. August: Frost um die Eisheiligen herum und anhaltende Trockenheit sorgen für eine nur durchschnittliche Ernte.

18. August: Aus der Städtebauförderung werden 600.000 Euro für den Kerbschen Berg in Dingelstädt bereitgestellt.

18. August: Im Ortsteilrat von Birkungen werden erste Visionen vorgestellt, wie die touristische Erschließung des Stausees aussehen könnte.

19. August: Die Burg Bodenstein muss weiter für Tagesgäste tabu bleiben. Es gibt nicht genügend Personal, Feriengäste und Tagesgäste dürfen nicht miteinander in Kontakt kommen.

19. August: Bei Bauarbeiten an der Fahrbahn zwischen Lindewerra und Wahlhausen stürzt eine Straßenwalze die Böschung hinab. Die Bergung dauert mehrere Stunden, ein spezieller Kran muss angefordert werden.

19. August: Die Pläne für die Landesgartenschau in Leinefelde werden konkreter. Tüffers Garten soll einbezogen, das alte Kino aber abgerissen werden.

20. August: Es gibt einen ersten Entwurf für den neuen Kindergarten in Kallmerode, der Bauantrag ist beim Landkreis eingereicht.

20. August: Christopher Maiss und Martina Kulle aus Marth werden Deutsche Meister im Seifenkisten-Doppelsitzer.

20. August: Auf Burg Gleichenstein werden Reste des einstigen Rittersaales gefunden und freigelegt.

20. August: Der Arbeitskampf bei Norma in Gerbershausen geht weiter, die VG schreibt einen Brandbrief an Wirtschaftsminister Tiefensee.

21. August: In Heiligenstadt geht eine neue LTE-Station in Betrieb.

21. August: Die Kefferhäuser Kirche ist leergeräumt und harrt ihrer dringend notwendigen Sanierung. Der Gottesdienstraum soll zugunsten eines Begegnungsraumes verkleinert werden.

23. August: In Leinefelde findet ein großes Autokonzert mit vier Bands statt. Der Erlös geht an den Bali-Pockets-Verein für Schulprojekte auf Bali.

23. August: In Worbis stürzt bei Bauarbeiten ein Bagger in eine Baugrube.

24. August: Die Sanierung des Heidkopftunnels soll im Oktober beginnen. Die Behörden entscheiden sich, zweimal täglich einen Richtungswechsel durch die jeweils freie Röhre vorzunehmen, damit der Berufsverkehr immer auf der Autobahn bleiben kann.

24. August: Das Schulamt Nordthüringen und das Eichsfeldmuseum unterzeichnen einen Partnerschaftsvertrag. Damit wird das Museum zum außerschulischen Lernort.

24. August: Ein Kurzfilm über ihr Vietnam-Abenteuer beschert den Radlern Tobias John, Matthias Schneemann und Waldemar Schleicher aus Heiligenstadt einen Preis beim Andaras-Filmfestival auf Sardinien. Sie bereiten einen Kinofilm vor.

25. August: Die eingestürzte Mauer am Kloster Worbis wird wieder aufgebaut.

27. August: in Kirchworbis kämpft eine Familie verzweifelt gegen eine Rattenplage in der Kanalisation. Der Landkreis richtet ein Bekämpfungsmanagement ein.

27. August: Die Händlergemeinschaften der Eichsfeldstädte bereiten sich auf das Heimatshoppen vor und fordern verkaufsoffene Sonntage ohne Anlass, aber ohne Erfolg.

28. August: In Hundeshagen wird ein Dorferneuerungsbeirat gegründet, der Vorschläge einsammelt.

28. August: Thüringens Innenminister Georg Maier besucht Feuerwehren im Kreis, um mit den Kameraden über die drängendsten Probleme zu sprechen.

28. August: Das Land Thüringen fördert die Erschließung des Außengeländes der Burg Scharfenstein als Veranstaltungsareal mit 1,9 Millionen Euro.

28. August: Beim Fensterwechsel am Marcel-Callo-Haus in Heiligenstadt stoßen die Arbeiter auf marode Fachwerkbalken. Die Fassade muss aufwendig erneuert werden.

28. August: Der Motorsportclub Heiligenstadt bekommt den Großen Stern des Sports in Bronze.

29. August: Im Vitalpark werden 36.000 Fliesen verlegt, die Badebereiche sind jetzt saniert. Am 31. August soll unter Einschränkungen der Badbetrieb wieder beginnen.

29. August: Die Stadt Heiligenstadt und die Interessengemeinschaft starten eine große Verlosung und weiten das Baustellenmarketing aus.

30. August: Der Startschuss für das neue Schuljahr fällt, Einführungsfeiern aber dürfen nur unter strengen Auflagen stattfinden.

30. August: Die Landfrauen Worbis schauen auf ihr 25-jähriges Bestehen.

30. August: Mit Hygienekonzept kann das Sommerkino des Jugendparlamentes im Kurpark stattfinden, es kommen weniger Menschen als erhofft, die aber zeigen sich dankbar.

31. August: Vier Mitglieder des Sanitäts- und Betreuungszuges des Landkreises erhalten die Katastrophenschutzmedaille.

31. August: Die Stadt Heiligenstadt setzt den Rotstift an und streicht geplante Baumaßnahmen. 300.000 Euro Steuerausfall durch Corona müssen kompensiert werden.

September

1. September: Auf dem Marktplatz in Heiligenstadt findet eine Gedenkveranstaltung zum Weltfriedenstag statt. Sie richtet sich gegen den Einsatz von Atomwaffen.

1. September: Mit dem „Vergiss mein nicht“ eröffnet eine neue Johanniter-Begegnungsstätte für Senioren in Heiligenstadt

2. September: Das Heiligenstädter Institut für Bio- und Analysemesstechnik und die Universitätsmedizin Göttingen intensivieren die Zusammenarbeit und haben die Idee einer gemeinsamen Professur.

2. September: Der neue Kindergarten in Weißenborn-Lüderode wird eingeweiht.

3. September: Die Grundschule Brehme nimmt den neuen Multifunktionsraum in Besitz. Der Landkreis hat 630.000 Euro investiert.

3. September: Die Freibäder sind trotz der Corona-Einschränkungen zufrieden mit der Saison.

4. September: Das Bistum Erfurt gibt Wechsel bei mehreren Pfarrstellen im Eichsfeld bekannt.

4. September: Die Eichsfeldwerke verzeichnen mehr Müll im ersten Halbjahr, die Mitarbeiter fahren Sonderschichten.

5. September: In Bischofferode wird ein neues Sportzentrum eingeweiht.

5. September: In Schifflersgrund proben Bundeswehrreservisten mit örtlichen Einsatzkräften den Ernstfall bei einer Katastrophe.

6. September: In Geismar ist für rund 1,7 Millionen in der Alten Schule eine neue Pflegeeinrichtung entstanden, zum Tag der offenen Tür ist so viel Ansturm, dass ein zweiter organisiert wird.

7. September: In Breitenbach fällt die Entscheidung, einen neuen Kindergarten zu bauen, um 20 weitere Plätze zu schaffen. Der Umbau des bisherigen Gebäudes wäre unwirtschaftlich.

7. September: In Bernterode/Wipper ist Baustart für den neuen Kindergarten, den die Bürgerstiftung selbst bauen wollte. Doch der Landkreis verlangte, dass die Gemeinde der Bauherr wird.

7. September: In Gerbershausen demonstrieren 300 Metaller gegen die Norma-Standort-Schließung. Wirtschaftsminister Tiefensee schließt sich vor Ort dem Protest an.

8. September: Am 10. September soll ein bundesweiter Warntag stattfinden, aber die Sirenen im Eichsfeld werden stumm bleiben. Sie unterstützen nicht das benötigte Signal. Der Warntag entpuppt sich später als Flop, weil auch die Warn-Apps bundesweit überfordert sind.

9. September: Gideon Haut, Leiter des Stormmuseums, ist zum Vizepräsidenten des Thüringer Kulturrates gewählt. Er spricht über selbstgesetzte Hausaufgaben, um Kulturschaffenden durch die Krise zu helfen.

9. September: 30 Ehrenamtliche haben die Badsaison in Günterode gerettet, indem sie freiwillig Kassendienst leisteten.

10. September: In Dingelstädt wird ein neues Landgemeindewappen vorgestellt.

10. September: Eine unangekündigte Großübung ruft mehrere Feuerwehren auf Burg Bodenstein. Sie arbeiten das Szenario ab und decken Schwachstellen auf der Burg auf.

11. September: Am Heiligenstädter Richteberg ist auf private Initiative ein neues Kreuz entstanden, das „Kreuz am Hügel“. Es wartet aber noch auf seine Weihe.

11. September: Wintzingerode bekommt ein neues Feuerwehrfahrzeug, die „Kurve Luise“ ist instand gesetzt und „Franzensruh“ erschlossen.

12. September: Statt des Festes der Möhrenkönige gibt es einen kleinen Ersatz zum Denkmaltag mit etwas Kultur und einem verkaufsoffenen Sonntag.

12. September: Erstmals seit 50 Jahren gibt es in Bernterode eine Diakonenweihe.

15. September: In Bernterode/Wippe entsteht die längste Bank Thüringens. Sie ist mehr als 26 Meter lang, bis zu 65 Personen passen drauf.

15. September: In Leinefelde müssen nach einer Havarie an der Fernwärmeleitung sechs Meter Rohr und ein Absperrschieber ausgetauscht werden.

15. September: Im Jugendhilfeausschuss des Landkreises gibt es eine Debatte um die Schulsozialarbeit in den Ferien. Sie wäre dringend nötig, wird aber nicht gefördert, bemängeln die Träger.

16. September: 30 Jahre Deutsche Einheit sollen mit einem abgespeckten Festprogramm begangen werden.

17. September: Das Flurbereinigungsverfahren in Kreuzebra ist abgeschlossen.

18. September: Der Benefizlauf von Heiligenstadt soll im Oktober in neuer Form stattfinden. Ein gemeinsamer Lauf ist wegen der Coronapandemie nicht möglich.

18. September: Lara Otto aus Westhausen möchte Miss Germany werden, aber mit einer positiven Botschaft.

18. September: Die Eichsfelder Ritterschaft feiert ein abgespecktes Zwetschenfest und bereiten sich auf eine Pilgerreise in die Schweiz zu Niklaus von Flüe vor.

19. September: Heiligenstädter engagieren sich beim World Cleanup Day und putzen ihre Stadt.

20. September: Reiterin Pia Redemann aus Holungen bereitet sich mit ihren 15 Jahren im Team Thüringen auf den Bundesvierkampf vor.

20. September: Auf der A 38 bei Leinefelde überschlägt sich ein Auto, im Stau gibt es Folgeunfälle. Sechs Menschen werden verletzt.

20. September: Eichsfelder Rennfahrer machen die berühmtesten Rennstrecken Deutschlands unsicher, sie sind auf dem Hockenheim- und dem Nürburgring unterwegs.

23. September: Dingelstädt soll ein neues Wohngebiet für 45 Eigenheime bekommen.

23. September: Eine Künstlergruppe um den Hüpstedter Bildhauer Heinz Günther arbeitet an lebensgroßen Tieren für die Sielmannstiftung.

24. September: Ministerpräsident Ramelow ist bei einer weiteren großen Protestkundgebung der Metaller dabei. Dieses Mal streiken die Norma-Mitarbeiter in Heiligenstadt.

24. September: Das Dingelstädter Industriegebiet Am Rode ist nach 12 Jahren neu geordnet.

24. September: In Thalwenden wird eine neue Kläranlage eingeweiht. Der Freistaat hat 525.000 Euro beigesteuert.

25. September: Landrat Henning, die Telekom und Ministerpräsident Ramelow unterzeichnen in Arenshausen den Vertrag zum Breitbandausbau im Eichsfeld.

26. September: Der neue 142 Kilometer lange Leine-Rhume-Hahle-Rundweg wird eröffnet.

27. September: Der ADAC Youngster-Cup trainiert auf dem Flugplatzgelände Günterode. Die Saison war ausgefallen.

27. September: Der Waldspielplatz in Ascherode wird eingeweiht.

28. September: Die Eichsfelder Gastronomen hoffen auf mehr Lockerungen.

28. September: Ein umgekippter Lkw blockiert über Stunden die A 38 auf Höhe Wingerode.

28. September: Corona ist zurück im Eichsfeld, 86 Menschen müssen in Quarantäne, der Krisenstab ist wieder aktiv.

28. September: Der Radweg am Sonnenstein wird eingeweiht.

28. September: Die Stadt Leinefelde-Worbis stellt ein eigenes Konzept für den Fremdenverkehr vor.

29. September: Die Dingelstädter kämpfen um einen Kreisverkehr am Schützenplatz.

30. September: Leinefeldes Bürgermeister Marko Grosa befeuert die Debatte um einen Zentralneubau des Eichsfeld Klinikums und erhebt schwere Vorwürfe gegen den Landrat und den Kreistag.