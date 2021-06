Automarder schlachten Mercedes in Heiligenstadt aus

Heiligenstadt. Eine böse Überraschung erlebte der Besitzer eines Mercedes bereits im April diesen Jahres.

In der Nacht zu Mittwoch, 28. April, bauten Unbekannte in der Dingelstädter Straße auf dem Gelände einer Autoaufbereitung Autoteile von einem abgestellten Mercedes C-Klasse, T-Modell, ab. Neben Frontklappe, Stoßfänger vorn inklusive Scheinwerfer und Kühlergitter, linkem und rechtem Kotflügel vorn, allen vier Türen, kompletter Heckklappe und Stoßfänger hinten mit Heckleuchten ließen die Unbekannten auch den Fahrer- und Beifahrersitz sowie die Rücksitzbank mitgehen. Schaden: rund 17.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter Tel.: 03606/6510 entgegen.