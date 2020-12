Autotür erwischt in Worbis vorbeifahrenden Pkw

Der Fahrer eines Transporters hielt am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Krengeljägerstraße in Worbis. Als der 48-Jährige aus dem Fahrzeug wollte, streifte die Fahrertür des Transporters den von hinten herannahenden Opel eines 36-Jährigen.

Beifahrertür und Außenspiegel des Opels wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand.

