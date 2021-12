Babett Pfefferlein bietet Sprechstunde am Telefon

Eichsfeld. Die Landtagsabgeordnete der Bündnisgrünen will mit Bürgern ins Gespräch kommen.

Babett Pfefferlein, Landtagsabgeordnete der Bündnisgrünen, lädt zu einer telefonischen Bürgersprechstunde am Dienstag, 14. Dezember, von 10 bis 12 Uhr ein. Erreichbar ist sie unter der Nummer: 03631/ 65 10 596. Gern können Bürger sich vorab per E-Mail unter babett.pfefferlein@gruene-thl.de mit ihrer Telefonnummer anmelden, um Wartezeiten zu vermeiden, heißt es in der Mitteilung. Pfefferlein ist gesundheitspolitische Sprecherin.