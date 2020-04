Der Bärenpark in Worbis bietet neben Bären auch Wölfen ein Zuhause. Auf dem Archiv-Bild ist die Bärin Emma zu sehen.

Worbis. Besucher können ab Montag wieder in die Anlage.

Bärenpark Worbis ab 27. April geöffnet

Das Worbiser Tierschutzprojekt der Stiftung für Bären, also der Worbiser Bärenpark, teilt mit, dass er ab Montag, 27. April, seine Türen wieder für den Besucherverkehr öffnet. Ab dann gelten wieder die regulären Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr. Der letzte Einlass ist um 17 Uhr. Da das Gelände weitläufig sei, liege zunächst keine Einlassbeschränkung vor, allerdings nur, wenn sich die Besucher und Besucherinnen an die Hygiene-Vorgaben halten, heißt es in der Mitteilung weiter.