Also da kann man wirklich nur den Hut ziehen: Über 1300 Bäume haben die Gernröder in diesem Jahr gepflanzt. Und das nicht, um später, wenn die Bäumchen groß sind, sie selbst und dann daraus Profit zu schlagen, sondern dafür, dass sie Kohlendioxid aus der Luft aufnehmen und speichern. Also um dem Klimawandel wenigstens ein Stückchen entgegen zu wirken und den folgenden Generationen eine lebenswerte Erde zu hinterlassen.

Der Ansatz ist gut, ganz wunderbar und wichtig. Und niemand will den Aufwand, die ganze Arbeit in Abrede stellen. Es muss uns allen aber eines klar sein: Wenn wir uns nur aufs Bäumepflanzen beschränken, kommen wir ganz schnell an Grenzen. Wir müssen konsequent weniger Kohlendioxid produzieren. Das bedeutet, nicht nur weniger Autofahren, sondern Reduzierung im großen Stil. Also beispielsweise Kohlekraftwerke stilllegen, Kurzstreckenflüge verbieten und noch mehr Strom aus erneuerbaren Energien gewinnen. Es ist ein komplexes Thema, dem diese Zeilen nicht gerecht werden, aber vielleicht erreichen sie es, ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen. Bäumepflanzen ist eine der sichersten und wirksamsten Methoden, Kohlenstoff zu binden und um Millionen Bäume zu pflanzen, fängt man mit einem an – oder 1300.