Barocke Meisterwerke in Worbis

Worbis. Marcell Fladerer-Armbrecht lässt die Worbiser Orgel erklingen. Er ist Kantor am Dom zu Brandenburg. Ein großer Name darf in seinen Konzerten nicht fehlen: Johann Sebastian Bach

Zum Ausklang eines ersten prall mit großartiger Musik gefüllten Wochenendes gastiert am Sonntag das internationale Orgelfestival Vox Organi in St. Antonius Worbis: Der Brandenburger Domorganist Marcell Fladerer-Armbrecht nimmt am 7. Mai um 20 Uhr an der Oehninger-Orgel Platz, um ein Konzert unter dem Titel „Barocke Meisterwerke“ zu Gehör zu bringen, in dem neben anderen klangvollen Komponistennamen jener Zeit natürlich auch Johann Sebastian Bach nicht fehlen wird.

Marcell Fladerer-Armbrecht studierte Kirchenmusik und Orgel in Detmold und Berlin. Seine Kirchenmusikstudien schloss er 2008 mit dem A-Diplom ab. Es schloss sich ein Postgraduiertenstudium im Konzertfach Orgel an. Seit Oktober 2012 ist Fladerer-Armbrecht Kantor am Brandenburger Dom St. Peter und Paul. Neben den Ensembles am Dom leitet er seit 2019 den überregionalen Brandenburger Motettenchor und ist Leiter des Kirchenmusikalischen Ausbildungszentrums Brandenburg an der Havel der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. 2015 erschien seine erste CD „Beständig-Neu“ mit Werken von Johann Sebastian Bach.

Wie alle Konzerte von Vox Organi ist der Eintritt frei; zur Finanzierung des von einem gemeinnützigen Verein getragenen Festivals wird um eine Spende gebeten.