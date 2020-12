Wegen der Bauarbeiten im Heidkopftunnel der A38 wird der Verkehr an der Anschlussstelle Arenshausen auf eine Umleitung geleitet.

Bauarbeiten am Heidkopftunnel im Eichsfeld im Zeitplan

Eichsfeld. Voll gesperrt ist die Nordröhre der Autobahn 38 des Heidkopftunnels bis zum 31. Januar. Grund sind laut der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Bad Gandersheim Fahrbahnschäden im Heidkopftunnel zwischen der Anschlussstelle Arenshausen und den neu hergestellten Behelfszufahrten bei Reckershausen. Betroffen davon ist auch die wechselseitige Verkehrsführung nach Göttingen beziehungsweise Richtung Halle. Die Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Göttingen bleiben auf der Autobahn und werden über die Südröhre des Tunnels geführt. In Fahrtrichtung Halle erfolgt eine Umleitung bis zum 11. Januar 2021. Ab diesem Tag werde man wieder zur alten Regelung mit der wechselseitigen Verkehrsführung während der Bauarbeiten am Tunnel zurückkehren.

Die bituminösen Asphaltarbeiten sind im Vorfeld des Heidkopftunnels seit Ende November abgeschlossen und fertiggestellt. Die Betonfahrbahn mit der geschädigten hydraulisch gebundenen darunterliegenden Tragschicht, sowie ein Teil der darunterliegenden Frostschutzschicht wurden ausgebaut und durch eine neue Frostschutzschicht mit einem bituminösen Fahrbahnaufbau aus Asphalttrag-, binder- und -deckschicht ersetzt, teilt die Behörde mit.

Auch die Arbeiten der Fahrbahnmarkierung und die Hangsicherungsarbeiten seien auf der Richtungsfahrbahn Halle - Göttingen abgeschlossen. Bis Ende Januar 2021 finden noch Arbeiten in der gesperrten Nordröhre des Heidkopftunnels statt. Hier müsse noch die elektrische Ausstattung erneuert werden. Alle Arbeiten liegen zurzeit voll im Zeitplan, so die Landesbehörde.

Bedingt durch die Feiertage ruhen die Arbeiten seit 21. Dezember bis zum 11. Januar 2021. Bis zum 11. Januar werde es daher keine richtungswechselseitige Verkehrsführung geben. Der Verkehr der Fahrtrichtung Göttingen verbleibt demnach auf der A38, und wird durch die Südröhre des Heidkopftunnel geführt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Halle wird über die Behelfszufahrten abgeführt, und über die bereits bekannte Umleitungsstrecke auf die Anschlussstelle Arenshausen geführt. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Auf den umliegenden Straßen kann es zu Behinderungen kommen, so die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Bad Gandersheim, die alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis bittet. Soweit möglich sollten die Verkehrsteilnehmer diesen Bereich großräumig umfahren.