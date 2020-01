Weithin sichtbar brannte am Montagnachmittag ein Baumstamm am Waldrand südlich des Paradiesteiches von Heiligenstadt.

Heiligenstadt. Weil ein Baumstamm in Flammen stand, musste die Feuerwehr in Heiligenstadt ausrücken. Aber die Anfahrt erwies sich als äußerst schwierig.

Baum brannte nahe des Paradieses in Heiligenstadt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baum brannte nahe des Paradieses in Heiligenstadt

Weithin sichtbar brannte am Montagnachmittag ein Baumstamm am Waldrand südlich des Paradiesteiches von Heiligenstadt. Um 16.13 Uhr hatte die Zentrale Leitstelle die Feuerwehr in Heiligenstadt alarmiert. „Da der Weg zur Brandstelle zu schmal für das Löschfahrzeug war, legten die Einsatzkräfte die letzten Meter dorthin zu Fuß zurück“, erklärt Thomas Müller von der Feuerwehr.

Anwohner schon mit Wassereimer im Einsatz

Mit einem Wassereimer hatte ein Anwohner die Flammen bereits eingedämmt. Die Feuerwehr setzte Kleinlöschgeräte ein und brachte den glimmenden Baumstamm schließlich mit einer Motorkettensäge zu Fall. Zwischenzeitlich hatte Einsatzleiter Heinz Anhalt Unterstützung aus Kalteneber angefordert.

Die Feuerwehr von Kalteneber fuhr mit ihrem wendigen Fahrzeug bis an die Brandstelle, so dass ausreichend Löschwasser zur Verfügung stand. Nach einer Stunde waren die Arbeiten vor Ort beendet. Im Einsatz waren insgesamt 16 Feuerwehrkräfte. Wie der Baum in Brand geraten konnte, ist noch nicht geklärt.

Rettungskräfte im Großeinsatz: Vermisstensuche geht glücklich aus

Mann lässt schwer Verletzte liegen, Polizisten mit Waffe bedroht: 460 Polizeieinsätze zu Silvester