Die Bauarbeiten in der Fußgängerzone laufen planmäßig. Kleine Verzögerungen gebe es bei den Pflasterarbeiten auf dem Wilhelm, da die Mitarbeiter der ausführenden Firmen wegen Corona in Quarantäne sind. Das teilte Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) am Dienstag im Stadtrat mit.

Die Arbeiten habe nun die Firma TWE Uder erst einmal übernommen. Weiterhin sei man auf der Suche nach Baumpaten, denn einige alte Bäume, die auf dem Wilhelm stehen, sollen gerettet und an anderer Stelle wieder eingepflanzt werden. Die Aktion würde rund 15.000 Euro kosten. 7500 Euro sponsort laut Spielmann die Kommunale Wohnungsgesellschaft. Wer sich vorstellen kann, eine solche Baumpatenschaft zu übernehmen, kann sich in der Stadtverwaltung melden, so der Bürgermeister. Bereits zu Beginn der Bauarbeiten habe für die alten Bäume im unteren Wilhelm eine solche Aktion stattgefunden.