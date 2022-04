Bauplanbesprechung in Kaltohmfeld und bevorstehende Bürgermeisterwahl in Hundeshagen

Kaltohmfeld/Hundeshagen. Die Ortsteilräte in Kaltohmfeld und Hundeshagen tagen Anfang der Woche.

Zur Ortsteilratssitzung wird am Montag, 25. April, um 19 Uhr in Kaltohmfeld eingeladen. Getagt wird im Feuerwehrgerätehaus. Im öffentlichen Teil geht es nach den Mitteilungen des Ortsteilbürgermeisters und des Bürgermeisters unter anderem um den Bebauungsplan „In den Birken“. Am Ende der Sitzung können die Bürger Fragen stellen.

In Hundeshagen kommt der Ortsteilrat seinerseits am Dienstag, 26. April, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus zu seiner 10. Sitzung zusammen. Zuerst gibt es Informationen zur Bürgermeisterwahl am 12. Juni. Der Rat wird dann über die Ernennung eines Wegewartes und eines Mitglieds für den Seniorenbeirat diskutieren, so Ortsteilbürgermeister Thomas Müller (CDU). Außerdem geht es um eine Spende des Ortsteilrates für die Ukraine. Zum Abschluss des öffentlichen Sitzungsteil ist auch in Hundeshagen eine Bürgerfragestunde vorgesehen.

Aufgrund der aktuellen Situation wird nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern im öffentlichen Teil der Sitzungen in Kaltohmfeld und Hundeshagen zugelassen. Die Stadtverwaltung Leinefelde-Worbis bittet daher um eine vorherige Anmeldung beim Ordnungsamt unter Telefon: 03605/200254 und die Einhaltung der gültigen Hygienevorschriften.