Baustelle in der Heiligenstädter Wilhelmstraße: Mehr kann man nicht tun

Seit nunmehr 30 Jahren leben wir in der Marktwirtschaft. Das ist auch gut so. Es heißt aber auch, dass wir uns selbst kümmern müssen und sollen, ob wir Erfolg haben oder nicht, ob ein Geschäftskonzept aufgeht oder scheitert. Das ist auf dem Arbeitsmarkt so – und vor allem im Bereich Dienstleistung und Handel.

Die Händler in der Heiligenstädter Wilhelmstraße machen sich Sorgen. Nun ist auch noch die Großbaustelle vor der Tür. Sie ist umstritten, aber beschlossen. Den Wilhelm mit Leben zu erfüllen, so heißt es immer wieder, sei nicht damit getan, eine neue Fußgängerzone zu bauen. Das ist richtig. Aber das Leben müssen die Menschen in die Stadt bringen. Eben mit der Entscheidung, dort einzukaufen statt in der nahe gelegenen größeren Stadt. Mit der Entscheidung, hier essen zu gehen und nicht in Niedersachsen. Die Geschäftsleute aber müssen auch etwas tun. Klappern gehört zum Handwerk. Was die Stadt Heiligenstadt auf die Beine stellt und anbietet, um die Baustellenzeit zu überbrücken und möglichst die Einbußen gering zu halten, ist einzigartig. Sie müsste das alles gar nicht tun, schließlich ist in der Marktwirtschaft jeder selbst verantwortlich. Aber sie tut es. Und mehr geht nicht.