Baywatch-Boje und ziemlich viel Spaß für künftige Eichsfelder Wasserretter

Jungen, engagierten Menschen eine sinnvolle Freizeitgestaltung bieten will die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft in Leinefelde-Worbis. „Insbesondere durch den Wasserrettungsdienst und den Sanitätsdienst“, sagt Daniel Kahlert, Vorsitzender der Vereinigung. Er denkt dabei vor allem an das Nachwuchsförderprogramm „JET“, das „Jugend-Einsatz-Team“. Es soll Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich spielerisch mit der verantwortungsvollen Aufgabe der Wasserrettung und dem Sanitätsdienst vertraut zu machen. „Eigentlich ist diese Idee ganz einfach“, meint Kahlert. „Jets sind Wasserretter und / oder Sanitäter ,im Werden’. Also Jugendliche, die im Alter ab zehn Jahren die Aufgaben und Tätigkeitsbereiche in den verschiedenen Einsatzdiensten durch unsere motivierte DLRG-Ausbilder und Jugendgruppenleiter kennenlernen.“

Die jungen Leute können bis zur ihrer Prüfung zum „Wasserretter“ und „Sanitäter“, der bundeseinheitlichen „Fachausbildung Wasserrettungsdienst“ und der „Sanitätsausbildung“ alle Ausbildungselemente des Wasserrettungsdienstes und des Sanitätsdienstes erleben. Es gehe dabei um Verantwortung, aber auch Spaß. Denn im Gegensatz zu vielen Kursen zwischen den Kacheln eines Schwimmbeckens geht es hierbei durchaus in Wildgewässer wie Seen oder Flüsse. „Später stehen sie dann ab 16 Jahren als kompetenter und gut ausgebildeter Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dem Team im Wasserrettungsdienst und im Sanitätsdienst zu Verfügung. Sie kennen sich aus, wissen wie’s geht und sind für die Einsatztätigkeit draußen, aber auch für die Arbeit im Hallenbad oder im Jugendbereich hoch motiviert“, so Kahlerts Erfahrung. Neben der Ausbildung zum Rettungsschwimmer-Silber sei auch die Erste Hilfe und das Schnorcheltauchen mit dabei. „Sogar die berühmte Baywatch-Boje gehört zu Unterricht“, sagt der DLRG-Chef von Leinefelde-Worbis mit einem Schmunzeln. Darüber hinaus gibt es Fahrten, Zeltlager und Grillabende, zudem Begegnungen mit anderen Jugendgruppen der DLRG. „Wir wollen Wasserfreizeit sicherer machen und dafür sorgen, dass die Zahl der Ertrinkungsunfälle weiter abnimmt“, laute das große Anliegen. Ja, es werde gelehrt, Leben zu retten, aber auch, wie man Gruppenkonflikte löst, Teams führt und Inhalte vermittelt. „Persönlichkeitsbildung“, sagt Kahlert kurz und knapp. Er sieht aber noch einen weiteren Punkt: Durch eine frühe Einbeziehung junger Mitglieder in die Entscheidungsprozesse gewinne die DLRG als Verein mit seinen Aufgaben an Transparenz. Die DLRG lebe nämlich vom Mitmachen und Engagement aller Mitglieder. Die nächste JET-Ausbildung beginnt schon im März. Wer Genaueres wissen möchte, darf sich gern unter den Rufnummern 03605/54 61 655, und 0171/ 75 20 371 oder per Email an jet@leinefelde-worbis.dlrg.de melden.