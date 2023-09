In Leinefelde schlug eine Person gegen einen Pkw.

Bei Auseinandersetzung in Leinefelde werden Auto und Litfaßsäule beschädigt

Leinefelde. Zu einer Auseinandersetzung zwischen unbekannten Personen kam es in Leinefelde. Die Polizei ermittelt.

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren unbekannten Personen kam es laut Angaben der Polizei in der Nacht zum Sonntag gegen 00.15 Uhr in der Leinefelder Bergstraße. In dessen Verlauf schlug eine der Personen gegen einen geparkten grauen Pkw Mercedes und beschädigte anschließend noch eine Litfaßsäule. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

