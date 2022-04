Bei der Urania in Leinefelde Platt lernen

Leinefelde. Christel Kinzel und Monika Klingebiel sind die Dozentinnen beim Plattunterricht.

Einen Lehrgang, bei dem man Platt lernen kann, bietet die Urania mittwochs in der Zeit vom 27. April bis 18. Mai, 19 bis 20.30 Uhr an. Es wird das Platt unterrichtet, das im Obereichsfeld in den Städten und Dörfern des Leinetals gesprochen wird. Die Referentinnen sind Christel Kinzel und Monika Klingebiel. Der Kurs findet bei der Urania in Leinefelde, Kunertstraße 7 bis 11, statt. Die Anmeldung ist unter Tel.: 03605/546151 oderper E-Mail: urania@urania-eichsfeld.de möglich.