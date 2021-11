Bei Unfall in Bleicherode verletzt

Nach einem Vorfahrtsfehler kam es zum Zusammenstoß.

Donnerstagnachmittag wurde laut Polizei eine Mitfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Lindenstraße in Bleicherode leicht verletzt. Gegen 16.30 Uhr fuhr laut Polizei ein 60-jähriger Fahrer eines VW Tiguan in Richtung Kirchstraße. An der Einmündung stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten Ford Focus zusammen.

Durch die Kollision wurde die 31-jährige Mitfahrerin im Ford leicht verletzt. Der 58-jährige Fahrer des Focus blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

