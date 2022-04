Bei Wanderung in Dingelstädt geht es um Grüne Neune und andere Kräuter

Dingelstädt. Auch eine Verkostung ist nach der Wanderung auf dem Dingelstädter Kerbschen Berg vorgesehen.

Unter dem Motto „Grüne Neune“ steht eine Frühjahrskräuterwanderung rund um den Kerbschen Berg, zu der das Familienzentrum einlädt. Beim Aufsuchen der Kräuter können sich die Teilnehmer mit Traditionen und Bräuchen vertraut machen sowie die Frühlingskraft und den Gesundheitsnutzen der „Gründonnerstag-Kräuter“ kennenlernen. Ein Imbiss im Garten mit „Gründonnerstagssoße“ und Kräuterbutter rundet das Ganze ab. Die Wanderung gibt es am Samstag, 30. April, 14 bis 17 Uhr. Die Tour hat eine Strecke von 3,5 Kilometern. Treffpunkt: Haupteingang des Familienzentrums. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 12 Euro, Kinder bis 16 Jahre zahlen acht Euro.

Um Bildung und Bindung geht es am Mittwoch, 4. Mai, ab 9 Uhr. Eingeladen sind Eltern und Großeltern. Wie kann eine gute Beziehung zum Kind aufgebaut und seine Entwicklung gefördert werden, lautet die Frage. In dem Kurs lernen die Teilnehmer unter anderem anhand von Videoaufnahmen die Bindungsqualitäten und Verhaltensstrategien der jeweiligen Bindungsmuster von Kindern kennen. Es werden Eltern-Kind-Interaktionen gezeigt. An Beispielen wird dargestellt, was ein kleines Kind braucht und wie man die Signale besser verstehen kann. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldungen unter Tel.: 036075/690072