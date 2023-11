Beifahrer versucht Kontrolle durch Eichsfelder Polizei zu stören

Hohengandern. Nicht ohne Störungen verlief in Hohengandern eine Polizeikontrolle eines Mercedes. Mehrere Anzeigen sind die Folge für den Beifahrer.

In der Gerbershäuser Straße in Hohengandern kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld am Samstag um 4.20 Uhr den Fahrer eines Mercedes. Dabei wurde festgestellt, dass er sein Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Beifahrer versuchte die Kontrolle zu stören und verweigerte die Angaben seiner Personalien. Bei ihm wurde ebenfalls eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen gefertigt, so die Polizei.

