Beim Frühlingsmarkt des Ershäuser Johannesstifts lockt der neue Hofladen viele Neugierige

Ershausen. Ershäuser Johannesstift lädt zu seinem traditionellen Markt ein und präsentiert im neuen Hofladen nicht nur Dekorationen zu Ostern. Die Einrichtung hat dieses Jahr noch einiges vor.

Gut besucht war auch in diesem Jahr wieder der Frühlingsmarkt, zu dem das Johannesstift Ershausen am Wochenende eingeladen hatte und schon einmal den Saisonauftakt für die Gärtnerei beging. Neben österlichen Dekorationen aus Keramik, die unter anderem angeboten wurden, waren auch die Frühblüher und Salatpflanzen bei den Gästen begehrt, wie Stiftmitarbeiter Ralf Stützer berichtet. Gern wurde von den Besuchern die Einladung angenommen, an dem Tag einen Blick in die Gewächshäuser zu werfen.

Auf großes Interesse stieß laut Stützer auch der neue Hofladen, dem viele einen Besuch abstatteten. Für das leibliche Wohl war ebenso gesorgt, wie für Bastelangebote, bei denen sich die Kinder die Zeit vertreiben konnten.

Zu den nächsten Höhepunkten im Johannesstift werden die kleinen Sommerfeste gehören, die die einzelnen Gruppen des Hauses feiern wollen. Gedanken macht man sich aber auch über weitere Veranstaltungen, zu denen die Öffentlichkeit willkommen ist. Im vergangenen Jahr war anlässlich des Ortsjubiläums von Ershausen zu einem Schlachtefrühstück sowie einem Kaffeehausnachmittag eingeladen worden. Da beides auf positive Resonanz stieß, könne man sich gut vorstellen, beide Veranstaltungen noch einmal anzubieten, sagt Ralf Stützer. Denn zu den Leitgedanken der katholischen Einrichtung gehöre es, Begegnungsmöglichkeiten von Menschen mit und ohne Behinderung zu schaffen.

Fest steht allerdings schon jetzt, dass auch in diesem Jahr das Johannesstift wieder das Lichterfest veranstalten wird. Und der Termin ist auch schon gesetzt. Das Fest soll am 25. November gefeiert werden.