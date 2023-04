Benefizkonzert für Elternverein der Kinderherzklinik in Göttingen

Göttingen. Göttinger Komponist und Pianist spielt für den guten Zweck. Er unterstützt die ehrenamtliche Arbeit des Elternvereins in der Kinderherzklinik der Universitätsmedizin.

Justus Rümenapp ist ein zeitgenössischer Komponist und Pianist im Genre der neoklassischen New-Age-Musik. Zugunsten des Elternvereins GEKKO des Herzkind e.V. und der Kinderherzklinik der Universitätsmedizin Göttingen gibt er ein Benefizkonzert am Samstag, 15. April, 19 Uhr, in der Aula am Wilhelmsplatz.

Justus Rümennapp wird selbst komponierte Stücke aus dem breiten Bereich der New-Age-Musik und Neoklassik vorstellen, die von der barocken und der klassischen Musik beeinflusst sind. Der Göttinger Pianist spielt für den guten Zweck und verzichtet auf ein Honorar. Der Eintritt ist kostenfrei, Spenden zugunsten des Elternvereins GEKKO des Herzkind e.V. sind willkommen. Die Einnahmen und der Spendenerlös kommen der ehrenamtlichen Arbeit des Elternvereins in der Kinderherzklinik der Universitätsmedizin zugute, teilt das Klinikum mit.

Die Idee für das Konzert hatte Marie Krämer, die Lebensgefährtin von Justus Rümenapp. Sie absolviert derzeit ihre Facharztausbildung zur Kinderärztin in der Klinik für Pädiatrische Kardiologie, Intensivmedizin und Neonatologie.

Die Veranstaltung sei eine wichtige Unterstützung die Herzkinder, sagt Heike Bauer, zweite Vorsitzende des Vereins.