Benutzung mit Begrenzungen ab 4. Mai

Die städtischen Bibliotheken von Leinefelde-Worbis werden ab dem 4. Mai ebenfalls wieder geöffnet, teilt die Stadtverwaltung mit. Öffnungszeiten sind in Worbis Dienstag und Donnerstag von 11 bis 17 Uhr und in Leinefelde Montag und Mittwoch von 11 bis 17 Uhr.

Die Personenzahl wird in den Bibliotheksräumen in Worbis auf zehn Personen, in Leinefelde in der Kinderbibliothek auf fünf Personen und in der Erwachsenenbibliothek auf zehn Personen begrenzt. Angestrebt wird, dass ein Kind nur in Begleitung eines Erwachsenen die Räumlichkeiten betreten kann. Der Einlass der Personen wird durch Stadtmitarbeiter geregelt.

Ein Betreten der Einrichtung ist durch Körbe reguliert. „Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass zurzeit nur Bücher abgegeben und ausgegeben werden können. Eine Nutzung elektronischer Medien sowie eine Beratung durch das Bibliothekspersonal sind nicht möglich“, so Stadtsprecher René Weißbach. Der Besuch in der Bibliothek sollte sich auf 15 Minuten begrenzen, insbesondere wenn sich weitere Besucher in der Warteschlange befinden.

Die Bücherstube Hundeshagen aber bleibe mindestens bis zum 16. Mai geschlossen.