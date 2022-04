Beratung für Betroffene von SED-Unrecht in Leinefelde

Leinefelde. Der Landesbeauftragte bietet einen Termin für Gespräche an.

Ein Beratungs- und Gesprächsangebot für Betroffene von SED-Unrecht unterbreitet der Thüringer Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Er kommt am Donnerstag, 28. April, in die Leinefelder Caritas-Beratungsstelle, Bonifatiusweg 2. Seine Auftrag ist die Beratung und Information von Betroffenen und deren Angehörigen oder Hinterbliebenen zu Rehabilitierungsmöglichkeiten nach den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen und den daran geknüpften Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen.

Dabei geht es unter anderem um die strafrechtliche Rehabilitierung. Diese ermöglicht die Aufhebung rechtsstaatswidriger Entscheidungen der DDR-Justiz oder behördlicher Entscheidungen über Freiheitsentzug, sofern sie der politischen Verfolgung oder sachfremden Zwecken gedient haben. Ferner werden die verwaltungsrechtliche und berufliche Rehabilitierung behandelt.

Ebenso berät und unterstützt der Beauftragte ehemalige DDR-Heimkinder, die in Kinderheimen und Jugendwerkhöfen Leid und Unrecht erfahren haben in ihren Anliegen zur Schicksalsaufklärung und zur Rehabilitierung. Und es besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Akteneinsicht in Unterlagen beim Stasi-Unterlagen-Archiv zu stellen.

Terminvereinbarung unter Telefon: 0361/573 11 49 63