Beratung und Vortrag im Grenzlandmuseum Teistungen

Das Grenzlandmuseum Eichsfeld am ehemaligen innerdeutschen Grenzübergang Duderstadt-Worbis lädt zur Beratung und einem Vortrag ein.

Eichsfeld. Antragstellung auf Einsicht in Stasi-Akten möglich.

Zu einer Bürgerberatung und einem Vortrag öffnet am Donnerstag, den 28. April das Grenzlandmuseum in Teistungen seine Pforten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stasi-Unterlagen-Archivs in Erfurt beantworten im Zeitraum zwischen 14 und 19 Uhr Fragen zum Thema Akteneinsicht. Hierbei besteht gleichzeitig die Möglichkeit, einen Antrag für ein solches Vorhaben zu stellen. Interessierte benötigen dafür ein Personaldokument. Zusätzlich berät ein Mitarbeiter des Landesbeauftragten des Freistaates Thüringen zu den Möglichkeiten einer Rehabilitation nach den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen und den damit verbundenen sozialen Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen.

Ab 19 Uhr informiert Detlev Vreisleben in einem Vortrag über das Thema „Geheime Kommunikation und Kryptografie in Deutschland während des Kalten Krieges“. Für interessierte Schulen und andere Bildungseinrichtungen werden entsprechende Publikationen bereitgestellt.

Ein Mund-Nasen-Schutz ist erforderlich. Genauere Auskünfte zu den Teilnahmebedingungen sind unter der Nummer 0361 / 5519 4711 erhältlich.

Für den Vortrag wird um eine Anmeldung per E-Mail an bildungsstaette@grenzlandmuseum.de oder per Telefon unter der Nummer 036071 / 9000 0 gebeten.