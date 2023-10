Berauschter Lieferant verursacht Unfall im Eichsfeld

Niederorschel. In Niederorschel ging der Fahrer eines Transporters seinem Beruf als Lieferant nach. Doch sein Arbeitstag endete anders als geplant.

Der 38-jährige Fahrer eines weißen Mercedes Sprinters war nach Auskunft der Polizei am Freitagnachmittag in der Lindenstraße in Niederorschel unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 16-Jähriger auf einem Motorroller. Der Sprinterfahrer hielt an und schob sein Fahrzeug zurück. Dabei kollidierte er mit dem Roller des Jugendlichen, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Anschließend fuhr der 38-Jährige weiter, teilt die Polizei mit.

Der 16-Jährige folgte ihm auf seinem Zweirad und machte durch Hupen auf sich aufmerksam. Der Sprinter hielt an. Die hinzugerufene Polizei stellte bei der Unfallaufnahme bei dem Fahrer des Transporters einen Atemalkoholwert von 0,43 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sichergestellt und Anzeige erstattet. Der entstandene Sachschaden wurde noch nicht beziffert, heißt es seitens der Beamten.