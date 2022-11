Bergmännische Weihnacht in der Traditionsbrennerei

Nordhausen. Bis in den Januar gibt es Höhepunkte. Bischofferöder stellt Grubenlampen aus.

Stimmungsvoll geht es ab Mittwoch, 2. Dezember, in der historischen Kornbrennerei von Echter Nordhäuser zu. Rund 15 Floristinnen und viele Aussteller aus dem Harz und Erzgebirge sorgen für eine „Bergmännische Weihnacht“, so Leiter Thomas Müller.

Die Traditionsbrennerei legt jedes Jahr im Dezember ein weihnachtliches Kleid an, und die 16. Adventsausstellung steht ganz im Zeichen der bergmännischen Weihnachtstraditionen. Das alte Kontor, der Brennraum, die historische Branntwein-Niederlage – sie erzählen vom bergmännischen Leben. Dazu gehören die abgebauten Rohstoffe, Schnitzerei, ein reiches Liedgut, Lichterglanz und mehr. Nicht zuletzt lädt das Weihnachtscafé täglich ab 13 Uhr zum Bergmanns-Gedeck ein.

Als Leihgeber wurde unter anderem der Grubenlampensammler Uwe Schröter aus Bischofferode gewonnen sowie die Drechslergenossenschaft Dregeno aus Seiffen. Deren Ausstellungsstücke sind für Weihnachten 2023 auch käuflich zu erwerben.

Bis 8. Januar gibt es weitere Höhepunkte. So liest am Freitag, 2. Dezember, 19 Uhr, Winfried Schmitt alias Prof. Zwanziger nicht ganz ernst gemeinte Weihnachtsmärchen. Am Dienstag, 6. Dezember, folgen Susanne Hinsching und Anja Eisner mit ihrer Weihnachtslesung. Für beides gibt es Karten unter www.traditionsbrennerei.de.

Am 10. und 11. Dezember wird im Museumsshop Porzellan aus Südthüringen angeboten, am 11. Dezember im Kontor von 10 bis 13 Uhr geklöppelt. Ein Chorkonzert gibt es am 17. Dezember, 15 Uhr. Am 7. Januar spielt das Bergmannsblasorchester Bad Salzdetfurth.

Kontakt: Tel. 03631/63 63 63, E-Mail: info@traditionsbrennerei.de