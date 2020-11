Berlingerodes Problem mit Rasern

Dass ihre Ortsdurchfahrt vor einiger Zeit grundhaft ausgebaut wurde, freut die Berlingeröder. Allerdings hat das Ganze auch einen Wermutstropfen: Die neue Straße, die stark frequentiert ist, verleitet viele Kraftfahrer zur Raserei. Ein großes Problem ist das insbesondere am Ortseingang aus Richtung Rotenberg. Um zu sehen, wie schnell die Fahrer unterwegs sind, stellte die Kommune eine Geschwindigkeitstafel auf. „Da wurde uns ganz deutlich vor Augen geführt, dass ein Drittel eine Geschwindigkeit von über 60 Kilometer pro Stunde überschreitet. Der Spitzenreiter, und das ist fast nicht zu glauben, brachte es sogar auf 136 Kilometer pro Stunde“, sagt Bürgermeister Daniel Bertram (CDU), dem nicht nur die Zahlen ernsthaft Sorgen machen. Einige Bürger sprechen sogar von Rennen.

Beschwerden gab es auch im Bereich der Grundschule

Verstärkt gab es in dem Bereich bereits Polizeikontrollen, in der Hoffnung, dem Dilemma so vielleicht beizukommen. Jetzt geht die Gemeinde noch einen Schritt weiter und hat einen Antrag bei der zuständigen Behörde gestellt, vor dem Dorf die Geschwindigkeit auf 70 km/h zu begrenzen, damit dann ab dem Ortseingangsschild auch wirklich nur noch 50 km/h gefahren werden. Daniel Bertram und viele Berlingeröder hoffen, dass sich die Situation durch diese Maßnahme verbessert.

Beschwerden gab es auch schon, dass im Bereich der Grundschule, die ebenfalls direkt an der Hauptstraße liegt, das vorgeschriebene Tempo 30 nicht eingehalten wird. An der Stelle blitzt die Polizei öfter. Mit Blick auf die Sicherheit der Mädchen und Jungen wünscht sich der Bürgermeister auch in dem Fall rücksichtsvollere und verantwortungsbewusstere Kraftfahrer. Da Eltern mit Kindern aus Sicherheitsgründen momentan vermehrt die Parallelstraßen, die Klappe und die Straße des Friedens, nutzen, soll dieser Abschnitt als verkehrsberuhigter ausgewiesen werden. Einen entsprechenden Beschluss hat der Berlingeröder Gemeinderat laut Bürgermeister Daniel Bertram bereits gefasst.