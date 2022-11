Bernard Allison in Lindewerra

Lindewerra. Blues am Dienstagabend im Gemeindesaal. Kartenvorverkauf läuft.

Bernard Allison, selbst Bluesmusiker und Sohn der Blues-Ikone Luther Allison, kommt nach Lindewerra. Er spielt im Rahmen der „Highs and Lows“-Tour seine Gitarre am Dienstag, 22. November, ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Gemeindesaal.

Von Geburt an war er angezogen von dieser Musik, die tiefe Wunden zu heilen schien, und fasziniert von frühen Zusammentreffen mit Schwergewichten wie Muddy Waters, Albert King und Hound Dog Taylor. Als Kind zwischen Florida und Illinois pendelnd, aber nie von seiner Gitarre getrennt, war er mit zwölf Jahren selbst energiegeladener Gitarrist. Mit 18 erwarb er sich Respekt als Bühnengast seines Vaters beim Chicago Blues Festival 1983.

Viel Zeit hat Bernard damit verbracht, seine eigene Stimme zu erkunden. Mit der Veröffentlichung von „Highs and Lows“ beim Lindewerrschen Label Ruf Records im Februar 2022 macht er in diesem Bestreben weiter, indem er das Erbe seines Vaters mit zwei von dessen Klassikern – „Gave it all“ und „Now you got it“ – würdigt und neun neue Eigenkompositionen im Angebot hat, die er allein oder zusammen mit einem engen Kreis von Vertrauten geschrieben hat.

Tickets gibt es unter Rufrecords-shop.de, Telefon: 036087/92 20 und in der Tourist-Info Heiligenstadt.