Beschäftigung mal anders

Stündlich ändert sich die Nachrichtenlage zur Coronavirus-Situation. Gefühlt kommt das gesellschaftliche Leben zum Erliegen. Die Eichsfelder reagieren besonnen und mit Verständnis. Dies war am Montag von unseren Gesprächspartnern zu erfahren. Auch auf dem Heiligenstädter Wilhelm herrschte eine bedächtige Ruhe. Nur, wer wirklich dringende Wege zu erledigen hatte, schien unterwegs zu sein.

Die sozialen Kontakte werden auf ein Minimum zurückgefahren, so wie es von Experten geraten wird. Dennoch ist zu beobachten, dass die Eichsfelder in den Familien weiter aktiv bleiben. So nutzen viele das Frühlingswetter, um im kleinen Familienkreis ausgedehnte Spaziergänge zu machen. Oder mit dem Fahrrad wird die Heimat erkundet. Zu entdecken gibt es sicherlich viel, vor allem für die Mädchen und Jungen, die nach Erledigung der Hausaufgaben nun mehr Freizeit haben.

Eltern müssen jetzt sicherlich erfinderischer sein, wenn es darum geht, dass dem Nachwuchs nicht langweilig wird. Das könnte vielleicht einfacher werden, als wir glauben, wenn Sie zum Beispiel mal an Ihre eigene Kindheit denken. Denn sicherlich geht es Ihnen da so wie mir, wir hatten kein Handy, keinen Laptop und vor allem kein Internet, aber trotzdem wenig Langeweile.