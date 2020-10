Beschilderung der Umleitung optimiert

Die Arbeiten am Heidkopftunnel laufen seit dem 19. Oktober. Die Niedersächsische Straßenverkehrsbehörde hat mit einer Verbesserung der Umleitungsbeschilderung auf die Probleme in der ersten Woche reagiert. „Es gab keine Auffälligkeiten“, sagt der Eichsfelder Polizeichef Dietmar Kaiser. In den vergangenen Tagen habe man die Pendlerströme beobachtet. Eine Änderung soll es aber laut Kaiser noch geben. Die Honsel-Tankstelle in Hohengandern wird seit Einrichtung der Umleitung von Lastwagen als Wendeschleife genutzt, vermutlich komme dazu, da die Fahrer nach ihren Navigationsgeräten fahren und nicht auf die Beschilderung achten. Hier werde die Beschilderung nochmals geändert. Am 31. Januar soll die Sanierung der ersten Röhre abgeschlossen sein.