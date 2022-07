Besonderes Orgelkonzert auf dem Hülfensberg

Hülfensberg. Franziskaner freuen sich auf Sizilianerin.

Die Franziskaner vom Hülfensberg freuen sich, Sara Musumeci begrüßen zu dürfen. Sie gibt im Rahmen ihrer Deutschlandtour am Sonntag, 3. Juli, ab 15 Uhr ein Orgelkonzert in der Wallfahrtskirche.

Sara Musumeci, geboren 1991 in Giarre, ist eine vielversprechende sizilianische Künstlerin. Nach dem Studium der Kunstwissenschaft in Palermo schloss sie ihr Studium der Musikwissenschaft mit Auszeichnung ab, das in Pianoforte beendete sie mit höchster Punktzahl und hat nun an der Pariser Schola Cantorum das Diplôme de virtuosité erhalten. Sie ist Dozentin für Klavier an verschiedenen Instituten.

Gäste dürfen sich auf ein besonderes Konzert freuen, anschließend sind alle zu Kaffee und Kuchen in den Pilgersaal eingeladen.