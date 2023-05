Bessere Zusammenarbeit im Eichsfeld bei Hochwasser und anderen extremen Wetterereignissen

Eichsfeld. Lokale Akteure sollen zukünftig besser bei Katastrophen im Eichsfeld zusammenarbeiten und wissen, was überhaupt machbar ist. Bei einem speziellen Tag geht es um Prävention und Austausch.

Die Vorbereitung auf Extremwetterereignisse müsse intensiv vorangetrieben werden, sagt Frederic Stürtzel, der Geschäftsführer des Gewässerunterhaltungsverbandes Leine/Frieda/Rosoppe. Das habe die verheerende Katastrophe im Ahrtal gezeigt. Für die Schadensbegrenzung im Hochwasserfall sei die Vernetzung und damit die Kommunikation und Information der Akteure vor Ort untereinander von entscheidender Bedeutung.

Daher wird gemeinsam mit dem Gewässerunterhaltungsverband Obere Unstrut/Notter am Mittwoch, 24. Mai, 15.30 Uhr, in den „Esel“ in Silberhausen zum ersten Hochwasserinformationstag eingeladen. Diese Einladung richtet sich an lokale Verwaltungen, Behörden, Leitstellenmitarbeiter und Feuerwehren. Im Fokus stehen Informationen über Hochwasserrisiken in der Region, Verantwortlichkeiten bei der Hochwasservorsorge und -abwehr, Meldewege im Hochwasserfall sowie vorhandene Unterstützungsangebote. Auch Vertreter der zuständigen Ministerien sind dabei.

Frederic Stürtzel bittet wegen besserer Planung um Anmeldung mit Angabe der Personenzahl bis Ende der Woche an die E-Mail-Adresse info@guv-lfr.de. Die Teilnahme am Hochwasserinformationstag ist kostenfrei.